Dalot torce por mais troféus esta temporada: "FC Porto já deu muitos indícios..."

Dalot com a camisola do Manchester United

Diogo Dalot, lateral atualmente ao serviço do Manchester United, inaugurou esta terça-feira, ao lado do espanhol Paquito Navarro, o Padel Athletic Club, na cidade do Porto. Em declarações aos jornalistas, falou sobre a atualidade futebolística e disse ainda ter confiança que o FC Porto alcance o título de campeão esta época.

"Não é ao acaso que escolhi a cidade do Porto, tenho uma ligação forte a esta cidade, desde pequeno que vivo esta cidade e venho cá muitas vezes, agora menos do que gostaria, por estar fora do país. A minha ligação ao Porto cidade e ao Porto clube vai estar sempre presente onde quer que esteja. Como é lógico, gosto de acompanhar e gosto de torcer pelo FC Porto. Espero que ganhe muitos títulos e ainda estou a torcer para que ganhe este ano. Sei que não vai ser fácil, mas o FC Porto já deu muitos indícios que é luta até ao fim e que este ano seja igual", afirmou.

"Podia estar aqui a dar muito indícios do que é a capacidade do FC Porto de lutar até ao fim, aquilo que já demonstrou ao longo dos anos. Pode estar sete, oito, dez pontos atrás e conseguir ser campeão ainda, é isso que caracteriza muito o clube, essa capacidade de lutar até ao fim, de não desistir. Acho que é o que caracteriza os adeptos, os jogadores e, como adepto, neste caso, espero que haja luta até ao fim e que o FC Porto saia campeão", completou.