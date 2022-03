Dalot recorda uma regra dos apanha-bolas do FC Porto: "Aprendemos a ser mais atrevidos"

Além de toda a formação realizada no FC Porto e de uma época na equipa principal, Diogo Dalot também desempenhou funções de apanha-bolas nos jogos da equipa principal.

Diogo Dalot fez a formação no FC Porto e foi também apanha-bolas nos jogos da equipa principal, no Estádio do Dragão. Em entrevista ao magazine da UEFA, que serviu de antevisão ao embate com o Atlético de Madrid, o lateral português recordou esses tempos em que desempenhava outras funções, mas igualmente ligado aos azuis e brancos.

"Um jovem que cresce no FC Porto, tem de aprender os valores do clube. A forma de trabalhar todos os dias, de abordar cada jogo, cada treino. Cresci neste ambiente desde os dez anos, tive essa sorte. E é preciso ser-se profissional todos os dias, sentir a paixão pelo jogo, sentir a energia dos adeptos", começou por dizer.

"No FC Porto tínhamos uma regra: quando a bola saía e era do FC Porto, tínhamos de a devolver rapidamente. Quando era do adversário, tínhamos de a atirar mais devagar. São estas pequenas coisas que aprendemos desde miúdos. Por vezes, a ser um pouco mais atrevidos aqui e ali", adiantou o internacional português, dando o exemplo de um recente caso de sucesso no Tottenham: "Na última época, um apanha-bolas do Tottenham devolveu a bola rapidamente ao jogar [e acabou por dar golo]. Adoro ver estas coisas, mostra que os apanha-bolas estão a sentir o jogo e percebem o jogo."