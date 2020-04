Dalot recorda o FC Porto: "Pouco mais de cinco minutos, mas pareceram 30 segundos"

Não tendo sido usado desde o início da temporada, que acabou lesionado, Dalot não esquece a noite da festa do título de 2017/18. "

"Esse jogo [golo do Kelvin] foi dos melhores momentos que vivi no Dragão. Lembro-me como se fosse hoje. No momento em que a bola entra foi uma explosão enorme. Saltei para cima dos adeptos que estavam na bancada dos Super Dragões. Foi um momento incrível ver os jogadores a festejar. Nessa altura ficava sempre ali", contou Dalot, recordando a passagem pelos escalões de formação do FC Porto e o papel de apanha-bolas.

"Da primeira vez que fui apanha bolas fiquei na linha do meio-campo, onde não se passava nada. Depois vais subindo e ganhando hierarquias. No lado do Coletivo era o sub-capitão e depois fui para o lado dos Super Dragões, onde se passava tudo na segunda parte", recordou.

O atual jogador do Manchester United, para onde se transferiu após uma temporada como sénior, lembra os jogos mais marcantes com a camisola do FC Porto. "Destaco logo o primeiro jogo no Dragão, contra o Rio ave. Foram pouco mais de cinco minutos, mas pareceram 30 segundos, foi muito rápido. Não vou esquecer esse momento. Tenho o jogo com o Portimonense, que faço duas assistências, o clássico com o Sporting e depois o jogo com o Liverpool, estreia na Champions, contra a equipa que foi", disse.

Não tendo sido usado desde o início da temporada, que acabou lesionado, Dalot não esquece a noite da festa do título de 2017/18. "A melhor memória foi, sem dúvida, o momento em que estamos no autocarro a entrar nos Aliados e ver uma multidão de gente a gritar e cantar. Foi um momento inacreditável. Foi difícil porque estava de muletas e tinha o Aboubakar a segurar todos para não caírem em cima de mim. Foi difícil, mas gratificante por ter vivido esse momento. Foi das melhores sensações que tive enquanto adepto e jogador do clube.", finalizou.

"É um orgulho enorme ser portista e poder ter feito parte da história do clube, ainda que por pouco tempo. Acredito que um dia posso voltar a representar o clube e ganhar muitos mais títulos no clube. Até lá, vou continuar a festejar as conquistas do clube. É um orgulho enorme sermos do FC Porto e é fantástico pertencer a história do clube", disse ainda.