Críticas de Pinto da Costa e Conceição originam queixa da APAF

Presidente e treinador do FC Porto criticaram a arbitragem, nomeadamente o videoárbitro, após o jogo com o Gil Vicente.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai apresentar uma queixa de Pinto da Costa e Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa as declarações de ambos após o encontro com o Gil Vicente, ganho pela formação de Barcelos por 2-1, tendo a arbitragem na mira.

"Perante as atuações" do videoárbitro do FC Porto-Gil Vicente (Tiago Martins), de ontem, e o do Vizela-Benfica (António Nobre), de sábado, Pinto da Costa não esteve com meias palavras depois de ver os dragões perderem, em casa, com o Gil Vicente. "Faço daqui um pedido: acabem com o VAR", afirmou o presidente dos azuis e brancos, em declarações ao "Porto Canal", por entender que "haver VAR para uns e não para outros é o sentido contrário à verdade do jogo". "E se defendem a verdade desportiva e o VAR só atua para alguns e para outros não atua, acabe-se com o VAR, porque não está a fazer nada se não a gastar dinheiro e a desvirtuar a verdade do campeonato", acrescentou.

Apesar do desaire, que deixa o FC Porto a oito pontos da liderança do campeonato, a plateia do Dragão manifestou-se em apoio à equipa. Uma atitude que, para Pinto da Costa, foi o reconhecimento de que "os jogadores deram o máximo", mas também "um sinal que sabem que perderam porque tinham que perder". "Nove contra 11 era uma missão quase impossível, sobretudo com a dualidade que houve na amostragem de cartões amarelos, que levou ao segundo vermelho do Uribe", sustentou o líder da SAD portista, antes de insistir na ideia inicial. "É só analisar os lances. Mas repito: a grande lição desta jornada, não é deste jogo, é acabe-se com o VAR. Para a verdade desportiva, acabe-se com o VAR, porque VAR para uns e não para outros... Acabe-se com isso. O que aconteceu é absolutamente desvirtuar a verdade do jogo", repetiu, antes de virar agulhas para o Vizela-Benfica. "Nós não tratamos o árbitro por tu, não lhe chamamos a atenção, nem sequer com eles falamos. Portanto, espero que o CA medite bem sobre o que se passou nesta jornada e, sobretudo, nas nomeações que fez, porque o senhor António Nobre, como VAR, influenciou o resultado [do Benfica-Vizela], marcando um penálti contra o Vizela. Agora, em Vizela, estava distraído. Devia estar a ler os versos do António Nobre", ironizou.

Já Conceição afirmou: "Foi uma noite em que tudo aconteceu ao contrário e em que nos lances dúbios e importantes, houve rigor e visualização, e acho muito bem, mas tem de ser para as duas equipas".