Críticas de Pepe: "O árbitro veio condicionado e saiu condicionado"

Declarações de Pepe depois da derrota do FC Porto (1-0) em casa do Braga, na ronda 31 do campeonato.

Críticas: "O jogo ficou marcado pela primeira parte. Fala-se muito dos árbitros, do Mehdi [Taremi]... O árbitro veio condicionado e saiu completamente condicionado. Não posso falar muito, porque, caso contrário, vou apanhar mais jogos. Por isso, vocês estão aí para analisar os três lances."

Análise ao jogo: "Entrámos bem no jogo, mas contra isso não podemos fazer nada. Trabalhámos, lutámos, o Braga teve a felicidade de fazer o golo e nós estivemos sempre à procura do resultado em em busca do golo. Numa bola que perdemos, numa transição deles, foram felizes em fazer o golo. Foi isso que o Braga fez, mais nada. Nós procurámos sempre. Mesmo na primeira parte, tivemos várias ocasiões para poder marcar. Infelizmente, quando remámos, remámos e remámos e existem essas situações, que fazem parte do jogo. Mas, com tantas câmaras, não se conseguir ver, não entendo. Por isso, cabe-nos continuar a trabalhar, nas lições que adquirimos e pensar já no próximo jogo em casa, para termos um resultado positivo."

Impacto da derrota: "Não será nenhum. Sabíamos que era mais uma final, encaramos todos os jogos assim. O míster disse que seria mais uma final e jogamos sempre para ganhar. Hoje tocou perder, mas somos um grupo forte e vamos pensar no próximo jogo para poder conseguir os três pontos, que são muito importantes para a nossa caminhada."

Medir mérito e demérito do Braga: "Mais mérito do Braga, porque andou o jogo todo a defender. Normalmente, contra outras equipas, é um Braga que procura ter posse de bola, tentar ferir os adversários com muita largura e muita profundidade, mas hoje optaram por uma tática completamente diferente, jogando num bloco muito baixo. Fazer 90 minutos a defender é mérito do Braga. Nós tivemos muitas ocasiões para marcar, três lances de penálti que não foram dados e, na segunda parte, tivemos outras ocasiões do Galeno, do Otávio, do Taremi. Infelizmente, hoje a bola não entrou. Temos de estar tranquilos e satisfeitos por termos trabalhado muito, e insatisfeitos por não termos conseguido os três pontos, que era o que queríamos. Mas há três jogos para conseguirmos o nosso objetivo."