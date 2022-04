"Críticas ao Portimonense? Faz parte do estado fantástico em que está o futebol português"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Sporting (20h15, no Estádio do Dragão).

Como o grupo viu o dérbi entre Sporting e Benfica? "O jogo dos rivais não interessa nada. Um abraço ao Paulo Sérgio, ao seu grupo de trabalho e à instituição Portimonense, que não merecem a barbaridade de comentários que foram feitos esta semana. Mas faz parte do estado fantástico em que está o futebol português. Uma equipa jogou com jogadores com menos minutos, nos primeiros 24 minutos dificultou muito a nossa tarefa. Noutros jogos, com equipas teoricamente mais fortes, criámos tantas ou mais ocasiões, com o Portimonense fizemos golos. Vamos estar atentos e não fazer tantos, para não aparecer essa barbaridade de comentários. Do jogo dos rivais não quero saber. Estamos atentos, é hipocrisia da minha parte [dizer que não quer saber]. Se analisei o jogo? Analisei, porque vou jogar com o Sporting amanhã."