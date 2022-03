Críticas à arbitragem do Sporting-Portimonense valem multa ao FC Porto

través da conta no Twitter "FC Porto Media", dragões falaram em "hat trick oferecido pelo árbitro". Conselho de Disciplina aplicou coima de 8670 euros.

A SAD do FC Porto foi multada em 8670 euros pelas críticas à arbitragem do Sporting-Portimonense, difundidas na conta de Twitter "FC Porto Media".

De acordo com o relatório do Conselho de Disciplina, estão em causa "afirmações como 'atentado contra a verdade desportiva' que convoca um ato intencional do agente de arbitragem, acrescidas da referência a '[m]ais uma singularidade do campeonato português, um hat trick oferecido pelo árbitro'".

Na partida em causa, Paulinho marcou os três golos do triunfo (3-2) dos leões, com o FC Porto a entender que o avançado deveria ter sido expulso por um lance ocorrido quando o Portimonense ainda estava na frente do marcador.