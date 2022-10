Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, antes do confronto com o Atlético de Madrid, marcado para esta terça-feira (17h45)

Espera um Atlético de Madrid mais na expectativa?

"O que o Atlético vai fazer não faço a mínima ideia. O Diego [Simeone] mudou algumas vezes. Conheço-o melhor como ex-jogador, porque foi meu companheiro durante dois anos, do que como treinador. Tem feito trabalho de grande qualidade, em Espanha e na Europa. Conhecemos as equipas dele, são equipas agressivas, com capacidade individual. Podem ferir o adversário, mesmo com poucas ocasiões. Sabemos tudo isso. Desconfiamos, mas não adivinhamos a estratégia. O mais importante é a nossa equipa."

O Atlético de Madrid chega a este jogo em crise: mal no campeonato e afastado da Champions. Por isso, espera um adversário mais perigoso?

"O Atlético de Madrid é sempre uma grande equipa. Tem uma grande equipa técnica e uma grande equipa. Os jogadores conhecem-se muito bem e jogam há muito tempo com o mesmo treinador. Isso é uma vantagem. No final da época, vão fazer uma época positiva, porque tem qualidade e, em termos estruturais, é um dos maiores de Espanha. Este ciclo não é o melhor do Atlético. O nosso também não é o melhor da Liga. Amanhã, se não correr bem, já estão a falar da crise do FC Porto. Cada momento pode ser decisivo para o desenrolar da época."