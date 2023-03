Criança que entrou em campo para estar com Pepe vale multa ao FC Porto

Criança entrou em campo no FC Porto-Gil Vicente e os dragões foram multados.

O FC Porto vai ter de pagar 1224 euros devido ao comportamento incorreto do público, mais 510 euros devido à entrada ou permanência de pessoas não autorizadas no relvado. Neste caso, trata-se de uma criança que, já depois do apito final do jogo frente ao Gil Vicente, correu para junto de Pepe para lhe pedir a camisola.

Finalmente, o uso de engenhos explosivos motivou uma coima de 3190 euros.

De recordar que o Gil Vicente venceu o FC Porto, por 2-1, no domingo, num jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin.