"Criámos muitas situações de golo, mas não temos sido muito eficazes, e isso custou-nos pontos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo com o Boavista, da 30.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para as 18h00 de domingo, no Estádio do Dragão.

O que espera deste dérbi? Quão importante será para a equipa ter um Dragão lotado? "Agradeço a presença de quem vai ao estádio, porque sempre o fizeram durante a época, o ambiente tem sido fantástico nos estádios onde vamos jogar e espero exatamente isso. Um dérbi é sempre difícil como todos os outros dentro daquilo que tenho dito, à medida que caminhamos para o final, os jogos ganham a sua dimensão e peso, há menos tempo para recuperar um eventual mau resultado."

Até ao jogo da primeira volta, o Boavista jogava com três centrais depois passou a quatro defesas. Há muitas diferenças entre esse Boavista? "Não podemos adivinhar a estratégia, podemos olhar para o comportamento que teve no passado, ver o comportamento da equipa quando joga fora, em casa, por cima do resultado ou não. Tem havido uma evolução no trabalho do Petit. Olhamos para o que é o jogo e normalmente o que acompanhamos nas equipas do Petit é que tem mais bola do que tinha no passado, joga bem, é ofensiva. Tirando as equipas dos quatro primeiros lugares é a equipa que tem mais golos. Os laterais são muito interessantes, Makouta no meio-campo gosta de ter bola. Equipa positiva, temos de contrariar isso como somos como equipa, sem fugir às nossas características. Há várias formas de chegar à baliza, pode ser mais ou menos bonito, mas o que importa é sermos eficazes e não temos sido muito, criámos muitas situações de golo e isso custou-nos pontos."

Mudanças do Boavista vão obrigar a mudar dinâmicas além de jogadores? Preferia ter um adversário mais pressionado? "Temos de jogar duas vezes contra todos. No resto do campeonato, são equipas que estão a fazer excelentes campanhas, Boavista, Arouca, Famalicão, Casa Pia... Estão bem e confortáveis na tabela. Cabe-nos a nós tentar que esses jogos sejam confortáveis para nós e não para os adversários. Temos de olhar muito para nós, percebendo as dinâmicas do adversário para tentarmos sermos eficazes ofensivamente e defensivamente, é uma equipa com rapidez na chegada ao último terço, muitos cruzamentos."