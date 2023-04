Crença no título vale invasão de adeptos do FC Porto à Mata Real

O FC Porto recebeu três mil bilhetes para a deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, mas devem ser bem mais os dragões presentes. Os dois topos vão estar lotados com portistas, mas também são esperados muitos nas bancadas centrais. Com o primeiro lugar à distância de quatro pontos, o mar azul vai apoiar a equipa de Conceição.

Os resultados das duas últimas jornadas fizeram disparar a crença dos adeptos do FC Porto na conquista do bicampeonato estando a ser preparada uma verdadeira invasão a Paços de Ferreira, no sábado. Com uma vantagem de quatro pontos, o Benfica continua a depender de si, mas entre os portistas existe a convicção de é possível recuperar o primeiro lugar e, como tal, não faltará apoio à equipa de Sérgio Conceição na partida da 29ª jornada. O Estádio Capital do Móvel, mais conhecido por "Mata Real", tem capacidade para nove mil pessoas e não será de estranhar que metade sejam portistas.

Para já, o FC Porto teve direito a três mil bilhetes para ambos os topos, incluindo nesta contabilidade os convites, que foram disponibilizados ontem em exclusivo aos sócios com lugar anual ao preço unitário de 20 euros. A partir de hoje, a venda será alargada a todos os associados e é de prever que esgotem em breve. Porém, o mar azul não se vai limitar a estes três mil adeptos visto que em Paços de Ferreira há ingressos para o público em geral e muitos portistas estão a optar por adquirir bilhete diretamente, o que fará aumentar exponencialmente o apoio ao campeão nacional numa partida de extrema importância e numa altura em que, como Sérgio Conceição não se cansa de dizer, o "ponto está caro". Ainda por cima os pacenses estão com a corda na garganta, correndo o risco de se atrasarem ainda mais na luta pela sobrevivência.

Do lado do FC Porto, com seis jornadas para o fim do campeonato e 18 pontos em disputa, uma escorregadela colocará em sério risco as hipóteses do assalto à liderança, mas também o deixará à mercê do Braga [que joga na sexta-feira] na disputa pela entrada direta na Liga dos Campeões. Precisamente por isso, Conceição pediu aos jogadores para estarem ao limite em cada lance no que resta de campeonato enquanto que nas bancadas, os adeptos estão a mobilizar-se para fazerem a parte deles.

Taça já tem bilhetes à venda

O FC Porto já colocou à venda os bilhetes para a receção ao Famalicão (4 de maio, 20h30) da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os detentores de lugar anual têm o lugar reservado até ao dia 23 de abril e para estes os ingressos custam sete euros. Para os restantes sócios os valores variam entre os sete e os 22 euros, enquanto que para o público em geral há entradas de 15 a 34 euros.