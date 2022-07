Craque por craque: Sérgio quer reforços com os perfis de Vitinha, Fábio e Francisco

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Um desequilibrador, um médio condutor como Vitinha e um substituto para Fábio Vieira são os desejos do treinador. Conceição ainda só recebeu um jogador para o eixo da defesa e pressiona pelo preenchimento das vagas que o mercado abriu. O desafio para a SAD está na qualidade (e produção) dos craques a substituir.

A menos de duas semanas do arranque oficial da temporada - Supertaça, com o Tondela -, o plantel do FC Porto está longe de estar fechado e, nesta altura, David Carmo é o único reforço contratado.

Não sendo de todo inédita, esta não é a situação ideal e Sérgio Conceição pretende acelerar o ataque ao mercado. O JOGO sabe que o treinador quer ver colmatadas as saídas, de preferência, com a reposição de jogadores com características semelhantes.