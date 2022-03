Cotações de Vitinha e Evanilson disparam e há outros jogadores em destaque

Médio e avançado registaram as maiores subidas na atualização de valores de mercado da Liga Bwin feita pelo portal "Transfermarkt".

A presente temporada tem proporcionado o contexto ideal à afirmação plena de vários jogadores do FC Porto e a mais recente atualização de valores de mercado da Liga Bwin, divulgada pelo portal especializado "Transfermarkt", surge como reflexo perfeito dessa evolução.

A começar, desde logo, por dois nomes que têm assumido papel de destaque de azul e branco: Vitinha e Evanilson registaram as maiores subidas entre os 18 plantéis que compõem o principal escalão.

Em apenas dois meses e meio, o médio saído da formação duplicou a cotação, passando dos 12 para os 24 milhões de euros (M€). Já o avançado brasileiro foi alvo de um incremento de 11 milhões, fixando-se, agora, nos 20 M€.

O caso do centrocampista assume especial relevância. Após uma época de cedência, o Wolverhampton não exerceu a opção de compra e o camisola 20 regressou ao Dragão. A poupança do clube inglês transformou-se no ganho desportivo portista, uma vez que Vitinha não tardou em afirmar-se entre as opções de Sérgio Conceição. Em dezembro último, o jovem já tinha sido avaliado em 12 M€; agora, duplica essa fasquia, fazendo antever um encaixe futuro superior à cláusula que os Wolves não quiseram pagar.

"Eva", por sua vez, beneficia do estatuto de melhor marcador do FC Porto em 2021/22. Na segunda época na Invicta, o brasileiro contratado ao Fluminense por 8,8 M€ disparou no capítulo da finalização e já apontou 18 golos em todas as provas.

Há, ainda, outros cinco jogadores saíram valorizados desta atualização. Além do duo protagonista, Fábio Vieira, outro produto da formação, ascendeu aos 17 M€, num aumento de 7 milhões. Taremi (17 M€), Pepê (15 M€), João Mário (12 M€) e Zaidu (8 M€) também subiram, com o dianteiro iraniano a atingir, aos 29 anos, o maior valor de mercado da carreira. No que toca a descidas, só um jogador sai a perder: Grujic, titular em apenas quatro ocasiões em 2022, teve uma quebra de um milhão e está agora avaliado em 12 M€.

Olhando à globalidade do plantel do FC Porto, Otávio mantém-se como o mais valioso, estatuto adquirido perante a saída de Luis Díaz para o Liverpool]. O internacional português está cotado em 25 M€ e é secundado por Vitinha. Evanilson, agora na ribalta, fecha o pódio.