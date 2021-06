"Costumo dizer que o nome de Sérgio Conceição é Marceneiro e não mercenário"

Secretário diz que a renovação do treinador é a melhor das notícias para o FC Porto.

Sérgio Conceição acertou a renovação de contrato com o FC Porto até 2024, prolongando uma ligação iniciada em 2017, como técnico dos dragões.

Secretário, antigo lateral do FC Porto, vincou que este é o desfecho ideal para o clube. "É o que os adeptos e sócios esperavam e queriam. Pelo excelente trabalho que o Sérgio tem feito, por aquilo que tem transmitido, não só aos adeptos, mas também à equipa. A equipa do FC Porto é a cara do Sérgio. Joga com paixão e alegria, que á aquilo que ele é. Mesmo quando a equipa não joga bem, nota-se que há uma vontade de vencer. O Sérgio é a cara do FC Porto e o FC Porto é acara do Sérgio", afirmou ao Porto Canal.

Sobre as declarações de Pinto da Costa, afirmando que Conceição não vai ganhar mais com o novo contrato, Secretário salienta que a vertente financeira não é essencial para o treinador."Já o próprio Sérgio dizia que não tinha ver com questões financeiras a continuidade no clube. Não é o mais importante para ele, mas sim outros aspetos, como a formação do plantel. Acho que a vontade do Sérgio era continuar. Em tom de brincadeira, costumo dizer que o nome dele é Marceneiro e não mercenário", atirou.