"Costumo dizer aos meus amigos que conheço muito bem o Jorge Nuno e o Pinto da Costa"

O selecionador português Fernando Santos, que foi treinador do FC Porto, deixou uma mensagem a Pinto da Costa no dia em que o presidente celebra 40 anos na presidência dos dragões.

Primeiro contacto "oficial" com Pinto da Costa: "Parabéns presidente e amigo. Já lá vão 24 anos. Já nos conhecíamos antes, obviamente, já nos tínhamos cruzado nos campos, sempre com grande cordialidade. Portanto, na primeira vez que falámos de uma forma diferente, foi uma grande surpresa para mim quando o meu secretário me disse que Pinto da Costa queria falar comigo. Eu disse: 'estás a brincar comigo e não estou para aturar essas coisas'. Afinal era verdade. Mas o dia principal foi quando o recebi em minha casa e lembro-me perfeitamente da expressão que utilizou quando se sentou na mesa para conversarmos: 'que o cavalo só passava à porta uma vez e que se montava ou não'. Eu montei-o e só tenho de agradecer pela enorme confiança que depositou em mim, porque, naquela altura, era treinador do Estrela da Amadora e o FC Porto é um clube que toda a gente sonha treinar, ainda hoje. Quer pelos êxitos, pelos títulos e pela organização e portanto, foi um momento fantástico para mim. De imediato disse que sim e no dia seguinte comecei a conhecer o FC Porto, a sua organização e o presidente, que, para além da excelente relação profissional que tivemos ao longo daqueles três anos em que tive a oportunidade de treinar o FC Porto, aprendi muito consigo no âmbito profissional."

Ensinamentos dados pelo presidente: "Aprendi tudo e mais alguma coisa e direi que a base de muitas das coisas que sou enquanto treinador de futebol, principalmente na organização e na forma de estar, tem muito que ver com o que aprendi consigo. Mas aquilo que me marcou definitivamente e para sempre, que é aquilo que nos une fortemente, é a nossa amizade. Durante esses três anos criámos uma amizade profunda, que ia muito para além do futebol, separando sempre muito bem o que era o aspeto profissional e pessoal. Há algo que o presidente faz sempre muito bem: dá logo a conhecer quem é, em todos os seus aspetos. Costumo dizer aos meus amigos, quando me perguntam como era o presidente do FC Porto, que conheço muito bem o Jorge Nuno e o Pinto da Costa. São a mesma pessoa, é óbvio, mas o Jorge Nuno é aquele bom amigo, que tem um sentido de humor incrível, que tem uma cultura vastíssima, com quem se apetece estar e conversar, com quem se passam momentos muito, muito agradáveis e de grande qualidade. Depois, o presidente, que é exemplar, sempre com este objetivo claro de ganhar, que sabe impor muito bem todas as regras, sabe muito bem o que quer das pessoas e que rapidamente nós também percebemos. Portanto, essa linha condutora que foi sempre esse norte: treinador-presidente, presidente-treinador, treinador-presidente-jogador. Isso foi sempre uma coisa que me marcou no que é uma relação profunda de trabalho."

Felicitações: "Mais uma vez, quero desejar-lhe que continue, se possível, mais 40 anos, porque o que conseguiu fazer e ganhar é ímpar no futebol português, o que conseguiu transformar no futebol e todos os que gostam de futebol em Portugal, seja mais ou menos, têm todos de reconhecer o que fez pelo futebol português. Parabéns e obrigado por continuarmos a ser amigos."