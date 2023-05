"Costa deu os parabéns ao FC Porto e o Presidente da República não. É estranho"

Equipa de hóquei em patins do FC Porto entregou o troféu no Museu do clube

Declarações de Francisco J. Marques esta terça-feira a propósito da conquista da Champions por parte da equipa de hóquei em patins.

Através de Francisco J. Marques, diretor de comunicação, o FC Porto criticou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por este, ao contrário do primeiro-ministro António Costa, não ter dado os parabéns ao clube pela conquista da Liga dos Campeões de hóquei patins (triunfo na final sobre o Valongo por 5-1).

"Estamos a assistir a uma espécie de despique entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. António Costa deu os parabéns e o Presidente da República, que costuma ser bastante sensível a estas conquistas desportistas, não se manifestou. Fica a nota. É um bocadinho estranho. Quando o FC Porto conquistou a Youth League, coincidiu com a vitória do Sporting na Champions de futsal e houve uma felicitação conjunta. Agora não houve. António Costa está a ganhar ao Marcelo Rebelo de Sousa", referiu em declarações no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.