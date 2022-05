Corrida por bilhetes para o Jamor reabriu e houve quem fosse para o Dragão de madrugada: vídeo

FC Porto recebeu uma segunda tranche de bilhetes. Venda no Dragão começa às 10 horas, em exclusivo para sócios, mas houve quem fosse de madrugada para o recinto para garantir um dos primeiros lugares na fila.

Depois de uma animada corrida aos bilhetes para a final da Taça de Portugal, o FC Porto anunciou que outra remessa estará à venda a partir desta quarta-feira, às 10 horas, na bilheteira nascente do Estádio do Dragão.

Os ingressos para o desafio com o Tondela (domingo, 17h15) vão ser disponibilizados em exclusivo para sócios do clube e com prioridade aos mais dedicados. Até às 13 horas de hoje, as entradas para o Jamor só podem ser adquiridas pelos detentores do lugar anual na temporada 2019/20 ou de bilhete de época referente a 2021/22. Apenas a partir de então a venda será alargada aos associados com a quota de março. Os ingressos são de categoria 3 e têm o custo unitário de 15 euros, sendo que cada pessoa pode adquirir dois, mediante a apresentação dos respetivos cartões de sócio ou da aplicação móvel do FC Porto.

Há uma semana, quando os dragões colocaram à venda os primeiros 12 mil bilhetes, a procura ficou bem acima da oferta e abriu-se um teste à paciência dos adeptos. Houve quem tivesse passado a madrugada junto ao estádio e a fila cresceu exponencialmente ao ponto de o último aspirante ficar quase ao lado do primeiro. No mesmo dia, a Federação Portuguesa de Futebol disponibilizou bilhetes no site, sem restrições de acesso, numa afluência igualmente elevada e que em poucas horas esvaziou o stock. A hipótese desta segunda tranche era aguardada com expectativa e é de prever que esgote em pouco tempo, agora que os dragões vão em busca da dobradinha.