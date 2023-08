Está a fazer furor entre os adeptos - que elogiam o espírito de sacrifício e a vontade de vencer - nas redes sociais: aos 90'+10', Marcano sprintou desde pouco antes do meio campo até à área do Farense para cabecear para o golo da vitória do FC Porto, 2-1, na receção ao emblema algarvio, em jogo da segunda jornada do campeonato. Ora veja, na repetição da jogada: