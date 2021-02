Mexicano completou uma série de cinco amarelos.

Jesús Corona é carta fora do baralho para Sérgio Conceição, tendo em vista o encontro com o Boavista, da jornada 19 do campeonato. O internacional mexicano foi punido disciplinarmente por Artur Soares dias logo ao quinto minuto do jogo com o Braga, por falta sobre Raul Silva, completando uma série de cinco amarelos no campeonato.

Esse será, aliás, o primeiro jogo do campeonato que Corona falha, depois de ser utilizado em todas as rondas anteriores.

O jogo com o Boavista tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado.

Veja o lance entre Corona e Raul Silva: