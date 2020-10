Corona: um golo que se tornou viral e ainda uma chuva de elogios

Mexicano marcou no primeiro jogo depois de ter assumido que lhe faltava mais golo para dar o salto.

Foi em grande estilo que Corona começou, ontem, terça-feira, a tentar remediar a lacuna que o extremo do FC Porto acreditar estar a impedi-lo de dar o salto. Depois de ter reconhecido publicamente que lhe falta golo, Tecatito marcou um no particular que o México empatou (2-2) com a Argélia. E que golo! Após uma combinação com Raúl Jiménez, o portista ficou cara a cara com Rais M"Bolhi e, com toda a calma do mundo, fez um pequeno chapéu ao guarda-redes argelino, acabando com um jejum de quatro anos sem faturar pela "Tri" - a última vez tinha sido contra o Canadá.

A finalização rapidamente se espalhou pelas redes sociais e, como seria de esperar, mereceu rasgados elogios por parte da Imprensa local. Nem o selecionador Gerardo Martino ficou indiferente ao pormenor técnico e à exibição do internacional mexicano. "Corona voltou a ser um jogador decisivo e conseguiu fazer o golo que lhe tinha sido negado no outro dia", comentou, no final, o treinador da seleção tricolor.

É, pois, com a mira afinada e com a moral em alta que Corona regressará ao FC Porto, em vésperas de um jogo importante para o campeonato, que lhe traz as melhores recordações. O mexicano assistiu na vitória (2-1) obtida frente ao Sporting, em Alvalade, na última temporada, mas espera aproveitar este embalo para se estrear a marcar num clássico, depois de já ter faturado no dérbi com o Boavista. E do que depender de Martino, Corona terá toda a ajuda necessária para, finalmente, descobrir a sua veia goleadora. "É bom que coloque esse tipo de metas e vamos ajuda-lo a ser mais certeiro nas ocasiões que tem. Joga muito bem no FC Porto, está muito crescido", elogiou o treinador de origem argentina, que, apesar de tudo, reconhece que Tecatito já "oferece muito" às equipas.