O melhor jogador de 2020 explicou a O JOGO que quer mais em 2021: dobrar nos festejos e ser mais decisivo no último terço.

Corona recebeu O JOGO no Olival, no final do último treino de 2020. A votação foi mesmo até ao limite e, no final, sorriu o mexicano, orgulhoso por perceber, agora de forma oficial, que os adeptos gostam do seu futebol. Ainda assim, fez uma autocrítica e sabe o que tem de melhorar. No plano coletivo não hesita: o mais importante não é o que passou, mas já o que vem a seguir.