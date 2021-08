Corona recebe passaporte português e facilita transferência para Sevilha

Tecatito deixará de contar como jogador extracomunitário, o que facilitará a possível transferência para o Sevilha. Negociações não estão fechadas, pelo que o mexicano treina no Olival

Corona deu entrada com o processo para adquirir a dupla nacionalidade e, sabe O JOGO, receberá o passaporte português na próxima semana. O mexicano chegou ao país em 2015 e a partir deste ano reunia todas as condições para se tornar cidadão luso, pelo que em breve passará a contar como jogador comunitário.

Um dado importante e que facilita ainda mais a transferência para o Sevilha, que está impossibilitado de inscrever mais extracomunitários, pelo facto de ter no plantel o brasileiro Diego Carlos e os argentinos Acuña e Montiel, este apresentado ontem como reforço, saído do River Plate.

Como demos conta na edição de sexta-feira, Sevilha e FC Porto chegaram um princípio de acordo para que os andaluzes paguem entre 12 e 13 M€ pelos 66,5% do passe que pertencem aos dragões. No entanto, as negociações ainda não está encerradas, já que falta que os espanhóis se entendam com o Twente, que tem 30% dos direitos económicos do extremo, e com Tecatito, que possui os outros 3,5%.

O (ainda) portista está tranquilo e a trabalhar normalmente no Olival. Por isso, até poderá ser chamado para Famalicão.