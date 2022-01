Corona parte para Sevilha e mostra camisola do FC Porto

Mexicano já chegou ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Viagem até à capital da Andaluzia durará cerca de uma hora

Jesus Corona já se encontra no aeroporto Francisco Sá Carneiro para iniciar a viagem rumo a Espanha, onde é esperado ao início da noite, como O JOGO noticiou durante a tarde, para assinar contrato com o Sevilha.

O extremo - que esta quinta-feira já não treinou no Olival - entrou no aeroporto de Pedras Rubras pela zona VIP e seguiu para o avião privado que tinha à espera na pista desde a manhã desta quinta-feira. A viagem até à capital da Andaluzia durará cerca de uma hora.

Um pormenor destacou-se: já depois de ter entrado no edifício do aeroporto, apercebendo-se da presença de jornalistas no exterior, Corona voltou para trás e exibiu a sua camisola do FC Porto.

Para trás ficaram seies épocas e meia de ligação ao FC Porto. Durante este período, Tecatito realizou 287 jogos, apontou 31 golos e realizou 58 assistências.

Desejo antigo de Julen Lopetegui, que o orientou no Dragão na temporada de 2015/16, o internacional mexicano prepara-se para assinar um contrato válido até 2025 com o clube de Nervión, que despenderá entre quatro a cinco milhões de euros pela totalidade do negócio.