"Corona? Nunca sabem se dentro da cabine telefónica tira um ou dois jogadores do caminho"

Corona é a ausência sonante do FC Porto que esta tarde, a partir das 18h30, defronta o Benfica, no Estádio da Luz, para a 31ª jornada da Liga NOS

Corona está fora do clássico Benfica-FC Porto em face da lesão muscular sofrida na 30ª jornada, na receção dos dragões ao Famalicão.

Convidado por O JOGO a analisar o jogo desta tarde, Vasco Seabra, treinador do Moreirense - empatou com as duas equipas e, ainda no Boavista, derrotou os encarnados -, falou do mexicano. A dúvida é simples: qual é o real peso de Corona no FC Porto e o que perde o FC Porto sem ele?

"O Corona é realmente um jogador que dispensa apresentações e falar dele é falar de um dos melhores jogadores do campeonato, pela sua versatilidade, pela sua imprevisibilidade, que tanto pode jogar como ala ou como lateral, onde já jogou para trazer coisas diferentes a partir de trás", disse o treinador do Moreirense antes de deter-.se nas especificidades do mexicano.

"É um jogador com movimentos interiores e exteriores, os adversários nunca sabem se ele quebra linhas por dentro ou por fora, se vai tirar cruzamento, se dentro de uma cabine telefónica vai tirar um ou dois jogadores do caminho. É sempre um jogador que fará falta ao FC Porto, não tenho dúvidas, mas penso que o FC Porto encontrará outras soluções. Mas é inegável que é um jogador com uma valia muito grande, com uma dimensão de jogo e na dinâmica da equipa muito importante. É um jogador de excelência, fará falta, até porque em jogos deste nível queremos ter sempre os melhores jogadores em campo", concluiu.