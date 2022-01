Corona assinou até 2025 com o Sevilha

Primeiras palavras do internacional mexicano como reforço do clube espanhol.

Mudança para Sevilha: "Estou muito feliz. Estava ansioso. Creio que há mais de um ano que esperava que este momento acontecesse e a verdade é que estou muito feliz, assim como a minha família. Já precisávamos de uma mudança de ares e vir para aqui é incrível."

Julen Lopetegui: "Sim, já nos conhecemos há muito tempo. Espero devolver-lhe essa confiança no campo."

Apresentação: "Estou muito surpreendido. Não esperava isto."

Dérbi com o Bétis: "Muito preparado. Falaram-me muito do dérbi e estou motivado para trabalhar, para chegar o melhor possível."

Veja o vídeo com as primeiras horas de Corona no Sevilha: