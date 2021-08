Corona nem sequer "ameaçou" entrada no Famalicão-FC Porto

Só o extremo e Marche não se levantaram do banco. Sevilhistas "aprovam" reforço.

Confirmado na convocatória por Sérgio Conceição na véspera da partida - trocou de lugar com Vitinha na ficha de jogo, por comparação com a receção ao Belenenses - Tecatito Corona não chegou a ser utilizado.

Aliás, excluindo Marchesín, o extremo foi o único dos suplentes do FC Porto que não passou pela zona de aquecimento durante o jogo. O técnico não esgotou as alterações (fez quatro), mas rodou vários jogadores pelos exercícios de ativação geral, sem que o mexicano tivesse sido um deles. Para o lado direito, terreno mais comum de Corona, entrou Francisco Conceição, que também já tinha sido utilizado nessa posição na primeira jornada.

As negociações entre FC Porto e Sevilha prosseguem e devem conhecer um fim em breve, sobretudo com o processo de naturalização do mexicano, que decorre em paralelo - recorde-se que os andaluzes já têm as três vagas para extracomunitários preenchidas.

Entretanto, o jornal espanhol "Estadio Deportivo", especializado na cobertura de Bétis e Sevilha, promoveu uma votação online sobre o extremo. O resultado foi contundente: 92% dos adeptos disseram que sim, "fariam um esforço por Corona", porque "Lopetegui pediu o jogador e pode fazer várias posições", enquanto 8% consideram que não, uma vez que "já há muitos alas e vários interiores, e há outras posições mais necessitadas".