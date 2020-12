Corona falha treino do FC Porto devido a lesão

Mexicano com sequelas da partida com o Manchester City

O futebolista Jesus Corona integra o boletim clínico do FC Porto, com o internacional mexicano "em tratamento" a uma "contusão na perna esquerda", informaram hoje os 'dragões'.

Corona saiu na terça-feira aos 62 minutos do jogo em que o FC Porto empatou 0-0 com o Manchester City, na quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, que permitiu ao FC Porto apurar-se para os oitavos de final, juntando-se aos ingleses, que já tinham garantido a passagem.

Hoje, já na preparação do jogo de sábado da I Liga com o Tondela, da nona jornada, Sérgio Conceição continuou sem contar com Mbaye (em tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Pepe (tratamento).

A equipa, campeã em título, volta a treinar na quinta-feira às 10:30, no centro de estágios do Olival.

No sábado, o jogo entre FC Porto, quarto classificado, e Tondela, 11.º, tem início marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão.