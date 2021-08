Corona mostra passaporte português

Mexicano recorreu às redes sociais para demonstrar o documento, que doravante faz dele jogador comunitário

Corona já é cidadão português. O extremo do FC Porto já recebeu o passaporte luso e fez questão de o exibir nas redes sociais, juntamente com um agradecimento à advogada que tratou do processo. O internacional mexicano passa, a partir de agora, a ser considerado jogador comunitário, estatuto que lhe abrirá mais facilmente as portas de outros campeonatos.

O Sevilha, clube que mais interesse demonstrou em contratá-lo, como O JOGO noticiou, precisava que Tecatito adquirisse o passaporte português com relativa urgência, pelo facto de ter as vagas para extracomunitários preenchidas. No entanto, ainda terá de chegar a um acordo com todas as partes interessadas para o poder contratar.