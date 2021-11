Corona interessa ao campeão da Serie A, avança a Gazzetta dello Sport

Ala mexicano, em final de contrato, integra uma eventual lista onde figuram jogadores como Onana (Ajax), Lacazette (Arsenal) e Insigne (Nápoles)

A pouco mais de um mês de poder negociar com qualquer clube, dado que o vínculo termina em junho de 2022, Jesús Corona estará, segundo a "Gazzetta dello Sport", na lista de potenciais reforços dos italianos do Inter Milão (Serie A).

O jornal desportivo transalpino refere que o internacional mexicano tem sido observado, nos últimos meses, por responsáveis do clube de Milão, dada a sua polivalência tática e a situação contratual. Além de Tecatico, o Inter estará interessado em jogadores como Onana (Ajax), Lacazette (Arsenal) e Insigne (Nápoles).

Corona cumpre a sétima época ao serviço do FC Porto, a última prevista no atual contrato, cuja renovação não se tem avizinhado. Além disso, a influência do mexicano na equipa portista baixou consideravelmente no início de 2021/2022.