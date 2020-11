Corona: "Era importante ganhar para a família do senhor Reinaldo"

Corona, extremo do FC Porto

O extremo do FC Porto enalteceu a preparação azul e branca para o duelo desta quarta-feira com o Marselha e dedicou o triunfo à família do malogrado Reinaldo Teles.

Vitória (2-0) em Marselha: "Preparámos este jogo com a intenção de ganhar, como todos os jogos, é assim que é no FC Porto. Estou feliz, esta vitória era importante para nós".

Lançamento rápido no lance do penálti: "Está treinado, tudo isso é treinado todos os dias, senti que devia lançar logo e deu no que deu".

Dedicatória: "A verdade é que é um dia mutio triste para o FC poto e para todos nós. Era importante ganhar para a família do senhor Reinaldo".