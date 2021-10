Corona entrou em campo e encontrou o caminho para a vitória do México

Redação com Lusa

Jogador do FC Porto fez a assistência para o primeiro golo na vitória frente a El Salvador.

O México consolidou a liderança na zona de qualificação da CONCACAF para o Mundial'2022, ao vencer em El Salvador, por 2-0, com o futebolista Jesus Corona, do FC Porto, a sair do "banco" para assistir para o primeiro golo.

No jogo da sexta jornada da zona de apuramento da América do Norte, Central e Caraíbas, Corona começou no banco de suplentes, mas entrou aos 20 minutos para substituir o lesionado Aléxis Vega, e acabou por apontar o canto que deu origem ao golo de Héctor Moreno, aos 30.

Os tigres ainda viram o central de El Salvador Jacobo ser expulso no início da segunda parte, mas, aos 67 minutos, também Nestor Araújo foi expulso nos mexicanos, que apenas dilataram a vantagem aos 90+3, numa grande penalidade de Raúl Jiménez.

O triunfo mantém o México na liderança do apuramento, agora com 14 pontos, mais três do que os Estados Unidos, que venceram também na quarta-feira à noite na receção à Costa Rica, por 2-1.

Na terceira posição da CONCACAF, a última de apuramento direto para o Mundial'2022, segue o Canadá, que recebeu e venceu o Panamá por 4-1, num jogo que Steven Vitória (Moreirense) e Stephen Eustáquio (Paços de Ferreira) foram titulares.

Em outro jogo do apuramento, as Honduras, que ocupa a oitava e última posição, perderam com a Jamaica, sexta, em casa, por 2-0.

Veja a assistência de Corona para o primeiro golo do México: