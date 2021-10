Corona em modo poupança de energia: esta época, fixou novos mínimos em várias ações

Produtividade do extremo em contraciclo com a de outros atletas que vieram a deixar o clube a custo zero. Além de ainda só ter uma assistência, perdeu espaço no onze. Saída com o Santa Clara foi mais um aviso

A pergunta-se repete-se a cada jogo do FC Porto: onde anda o Corona que em 2019/20 foi eleito o melhor jogador do campeonato?

O momento de Tecatito é tudo menos exuberante e os números que vai apresentando dão força aos que alegam que é uma sombra do que foi no passado. Seja por ter iniciado mais tarde a preparação, como referiu Sérgio Conceição antes do encontro com o Sintrense, por não ter sido transferido no verão, ou por não jogar com regularidade, como indicou Tata Martino (selecionador do México) durante a última paragem de seleções, a verdade é que o extremo vai apresentando novos mínimos estatísticos em vários parâmetros em comparação com as quatro épocas anteriores (era Conceição).