"Corona é um grande jogador que, infelizmente, vai jogar no nosso rival"

Andrés Guardado joga no Bétis e está à espera do compatriota em Sevilha.

Tecatico Corona está perto de se tornar reforço do Sevilha já neste mercado de inverno e merece os mais rasgados elogios do compatriota Andrés Guardado, experiente médio de 35 anos que alinha no rival Bétis.

"Falei com ele no verão. Falei-lhe da cidade, do que podia encontrar. É um grande jogador que, infelizmente, vai jogar na equipa rival, mas desejo-lhe o melhor e com certeza que vou querer ganhar-lhe", afirmou o internacional mexicano ao Canal Sur.

Corona, que foi titular em Vizela, é um antigo desejo de Julen Lopetegui. O técnico não quis esperar pela próxima temporada, em que podia receber o extremo [que ontem voltou a atuar como lateral direito], de 29 anos, a custo zero, e pediu a sua contratação no imediato. Com o jogador, garantem em Espanha, já está tudo acertado para um contrato de três temporadas e meia, faltando limar alguns pormenores no que diz respeito ao valor que o FC Porto vai receber.

Alguns jornais locais garantiam que o negócio rondará os cinco milhões de euros, contudo, ao que O JOGO apurou, a verba deverá ser ligeiramente inferior. Em todo o caso, a SAD azul e branca só vai encaixar 66,5 por cento do montante final, visto que é essa a parte dos direitos económicos que detém. Os restantes pertencem aos holandeses do Twente (30 %) e ao próprio Tecatito (3,5 %).