Corona e Otávio não saíram do ginásio na véspera da Supertaça

Dupla do FC Porto está em dúvida para o jogo de quarta-feira com o Benfica.

Não houve registo de evolução nas situações de Corona e Otávio no treino desta terça-feira do FC Porto, o último antes do jogo com o Benfica, na quarta-feira, referente à Supertaça Cândido de Oliveira.

No apronto matinal, os dois jogadores - que saíram com queixas do duelo com o Nacional, no domingo - fizeram apenas trabalho de ginásio e permanecem no boletim clínico, assim como Mbaye (ginásio), Marcano (treino condicionado), Pepe (treino condicionado).

De recordar que, na conferência de imprensa de antevisão, Sérgio Conceição referiu que só mais próximo da hora do jogo é que saberia se poderia contar com Otávio e Corona. Quanto a Pepe, admitiu 50 por cento de hipóteses de colocar o experiente central em campo.

O pontapé de saída da Supertaça está marcado para as 20h45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro.