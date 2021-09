Corona e dupla colombiana só se juntam ao FC Porto em Lisboa

Mexicano não treinou. Díaz e Uribe chegam nas próximas horas ao aeroporto de Lisboa.

Presentes nos compromissos das suas seleções, Corona, Uribe e Luis Díaz não trabalharam com o FC Porto no último treino do Olival. O trio só se juntará ao resto do grupo de trabalho já no hotel, em Lisboa.

Corona foi titular em duas partidas de apuramento para o Mundial do México. Luos Díaz foi suplente utilizado e titular em dois jogos e Uribe foi quem jogou mais, sendo peça no onze cafetero diante de Paraguai, Chile e Bolívia.