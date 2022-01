Corona despede-se do FC Porto: "Do fundo do meu coração..."

Corona exibe camisola do FC Porto no momento da despedida da Invicta

Através das redes sociais, Corona deixou uma mensagem de agradecimento ao FC Porto.

Já apresentado como reforço do Sevilha, Tecatito Corona aproveitou a tarde desta sexta-feira para deixar uma mensagem de agradecimento ao FC Porto, através das redes sociais. O mexicano fala de "muitos sentimentos e emoções inacreditáveis" e de muita "aprendizagem" num clube a quem agradece "do fundo do coração".

"Tenho que dizer o quão agradecido estou com vocês. Com cada pessoa que conheci. São muitos sentimentos e emoções inacreditáveis e com muita aprendizagem. Do fundo do meu coração, desejos de muito sucesso e muito, mas mesmo muito obrigado, FC Porto", escreveu o avançado, no Instagram.

Jesús Corona deixa os dragões ao fim de seis temporadas e meia e assina pelos andaluzes até 2025.