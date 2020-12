Corona de fora lança dúvida no FC Porto: as possíveis apostas de Sérgio Conceição

Extremo já fez treino condicionado e foi convocado para o Tondela, mas Conceição não deve arriscar a sua utilização. Otávio fará o seu lugar à direita. Nakajima também em equação.

Sérgio Conceição já disse e repetiu algumas vezes que o campeonato é a prioridade do FC Porto e, por isso, esta noite pretende apresentar o onze mais forte contra o Tondela, em que deve regressar ao 4x4x2, com Marega e mais um elemento no ataque. E é aí que está a dúvida que só será desfeita mais em cima da hora do jogo. Taremi, Evanilson e Toni Martínez são os candidatos naturais, até porque Luis Díaz, que já foi usado nessa posição algumas vezes, vai ser encostado à esquerda para que Otávio atue do outro lado na vaga de Corona. Mas já lá vamos.

Olhando para as opções recentes de Conceição, Toni Martínez parece mais distante do onze. Evanilson entrou com o City, mas essa terá sido uma escolha para encaixar no tipo de jogo que pretendia. Por outro lado, Taremi ainda só foi titular uma vez no campeonato e a experiência não correu muito bem. Os três, refira-se, foram ensaiados no onze nos últimos dias o que significa que Conceição ainda estará a perceber quem dá melhores garantias para esta noite.

Conceição aposta no 4x4x2, faltando saber se é Taremi ou Evanilson que faz companhia a Marega no ataque. Díaz à esquerda

Voltando a Corona, o mexicano sofreu uma contusão na perna esquerda na partida com o City - saiu mais cedo - e ontem só treinou condicionado, mas deu sinais de melhorias. Contudo, dificilmente será utilizado. Na conferência de Imprensa, Sérgio Conceição garantiu que ainda não sabe se pode contar com o melhor jogador do último campeonato. "Está convocado, mas ainda não sei se estará disponível, porque é uma lesão que com o decorrer das horas melhora substancialmente, por se tratar de um traumatismo na perna. Agora, não vai ser fácil. Mas estamos aqui para avaliar e definir o melhor onze, para sermos uma equipa forte e ganharmos o jogo", referiu. Certo é que o treinador não irá arriscar a sua utilização esta noite se não tiver garantias de que isso não agravará o seu estado.