Corona chega ao FC Porto com 171 minutos nas pernas

Extremo dos dragões, em representação do México, foi poupado a... nove minutos.

Será com 171 minutos nas pernas que Corona se apresentará no Olival, na ressaca de dois particulares da seleção do México neste período FIFA.

Após ter cumprido 90" na derrota com o País de Gales, o extremo do FC Porto somou mais 81" no encontro disputado ontem com a Costa Rica, na Áustria, que terminou com a vitória dos mexicanos, por 1-0.

Tecatito atuou do lado esquerdo do ataque e aos 51" até tentou a sorte num remate que saiu desviado, mas já não estava no relvado quando Hirving Lozano (89") apontou o único golo do jogo.