Corona brilha e no México perguntam: "O que faz ele no FC Porto?"

Jesús Corona impressionou a imprensa mexicana com uma exibição recheada de bons pormenores técnicos

O México apadrinhou a estreia de Frank de Boer ao leme da Holanda com uma vitória em Amesterdão, por 1-0, com o golo a ser marcado por Raúl Jiménez. Contudo, houve outro nome bem conhecido do futebol português também esteve em bom plano na quarta-feira e impressionou a imprensa mexicana com uma exibição recheada de bons pormenores técnicos: Jesús Corona.

Foram vários os lances a destacar do extremo do FC Porto, titular no triunfo da "tricolor": houve uma finta a Wijndal que não passou despercebida e até deu tempo para aplicar um... "sombrero".

Num ápice, o jogador do FC Porto tornou-se no centro de muitos dos programas televisivos sobre futebol. No programa Línea de 4, da estação de televisão mexicana TUDN, questiona-se porque Corona não está num clube europeu de maior dimensão e em outra liga. "Fez uma grande temporada? Sim, mas jogando como lateral e numa época cortada a meio pela pandemia. Temos de ser conscientes nas análises que fazemos. Depois dos golos falhados com a Holanda esquecemos que há três semanas estávamos a vender o Jiménez ao Real Madrid... Agora é o Tecatito [Corona]. O que faz ele no FC Porto? Esta render o que tem de render, marcando a diferença num bom clube como o FC Porto, numa liga não tão competitiva, mas com a certeza que jogará na Liga dos Campeões", disse Marc Crosas, atual comentador e que como jogador teve passagens pelo Barcelona, Lyon, Celtic, Tenerife e diversos emblemas mexicanos.

"Falta-lhe regularidade. Se ele mostrar constantemente o que mostrou contra a Holanda, 10 jogos seguidos, obviamente que equipas da Premier League ou La Liga vão querer comprá-lo ao FC Porto", concluiu.