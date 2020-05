As conversações com o Sevilha, a cláusula e uma proposta do Barcelona por Corona

Revelações do empresário do mexicano em entrevista ao "ABC".

Matías Bunge, empresário de Jesús Corona, revelou em entrevista ao "ABC" negociações com o Sevilha pelo mexicano do FC Porto no verão passado, bem como uma proposta do Barcelona quando o jogador ainda estava no México. De recordar que Julen Lopetegui, treinador do clube andaluz, disse recentemente que receberia o futebolista de braços abertos na sua equipa.

"Vai estar na equipa de Lopetegui? Isso não sei. Agora, isso é certo, não há nenhuma negociação aberta com o Sevilha. É normal, tudo está mais parado. Em janeiro, na última janela de transferências, havia umas ideias sobre o próximo mercado, mas agora, com a crise do coronavírus, tudo mudou. Há que esperar", começou por afirmar.

"Claro que Corona gostaria de jogar na Liga espanhola, e o Sevilha é um dos clubes mais importantes... Joga sempre na Europa e é uma equipa que cresce, que tem grandes projetos, e Monchi...", continuou, antes de ser questionado sobre se conhecida o diretor desportivo do Sevilha e desde quando.

"Eu digo. Não há problemas. No ano passado estivemos a falar para que o Corona fosse para o Sevilha. Eles tentaram. O problema é que a cláusula [de rescisão] era muito alta na altura e foi impossível. Mas sim, falámos. Houve conversações. O FC Porto não quis e disse que não", atirou. De salientar que a cláusula de rescisão do mexicano baixou de 50 para 30 milhões de euros.

Bunge falou ainda da proposta recusada por Corona, quando ainda estava no Monterrey.

"Ele recusou uma proposta do Barcelona. Estava no Monterrey e disse-lhe que tinha falado com Zubizarreta, que na altura era o diretor desportivo. Era para jogar no primeiro ano na filial, com Eusebio Sacristán, e depois daria passos até à equipa principal. Eusebio conhecia-o bem e tinha tudo planeado. Mas Corona disse que não, que preferia jogar numa equipa principal. Então fomos ao Twente, da Holanda", revelou.