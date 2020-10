Corona admitiu que lhe falta algo e selecionador mexicano reagiu

Jogador do FC Porto entende que tem de marcar mais golos, para abrilhantar as grandes exibições que tem protagonizado.

Jesús protagonizou uma temporada 2019/20 de grande nível ao serviço do FC Porto e as boas exibições estendem-se à seleção do México. O jogador do FC Porto foi alvo de grandes elogios por parte de Gerardo Martino, ainda com a exibição frente aos Países Baixos como pano de fundo.

"Se tivesse feito golos, estaríamos a falar de algo terrivelmente superior. É muito o que ele oferece à equipa", afirmou o selecionador mexicano.

Estas declarações surgem na sequência de outras proferidas pelo jogador, admitindo que seria mais completo ainda caso concretizasse mais vezes. "Penso que me falta mais golo, tenho de ser mais efetivo no último terço, definir. Penso que isso virá com o trabalho. Agora é trabalhar e se mantiver esta concentração vou conseguir", disse.

"É bom que coloque esse tipo de metas e vamos ajuda-lo a ser mais certeiro nas ocasiões que tem. Joga muito bem no FC Porto, está muito crescido e hoje em dia é um pilar da seleção do México", vincou Martino.