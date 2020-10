Corona, a "fome de ganhar" ao Olympiakos, o regresso do público e o conforto tático

Tecatito Corona, jogador do FC Porto, fez a antevisão, esta segunda-feira, ao segundo desafio dos portistas na fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao vice-líder Olympiakos, que soma três pontos

Importância de vencer após a derrota com o Man. City: "Como falamos antes, acho que não vai ser muito diferente a forma como vamos encarar o jogo de amanhã [em comparação com o de Manchester]. Vamos entrar com fome de ganhar e é assim que vamos olhar para o próximo desafio [com o Olympiakos].

Adeptos de regresso ao Estádio do Dragão: "Estamos felizes por voltar a ver o Dragão com gente, estamos ansiosos que chegue amanhã e temos que dar uma boa resposta para todos os que vão estar no estádio

Dificuldades no jogo com o Olympiakos: "Vai ser um jogo muito importante para nós e para eles também, mas temos que olhar mais para o que vamos fazer em campo. É assim que vamos olhar para o jogo de amanhã."

Contigente de portugueses do Olympiakos: "Como disse anteriormente, acho que temos que olhar mais o que vamos fazer no campo e o que preparamos nos treinos."

Conforto no novo sistema tático: "Sim, acho que somos um grupo que, neste anos em que estamos com o mister [Sérgio Conceição], adaptamo-nos a tudo. Trabalhamos com uma vontade enorme e muito gosto. Falo pelo grupo, sentimo-nos bem e trabalhamos todos os dias para fazer o melhor possível.