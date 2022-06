Timão estará a pedir "apenas" dez milhões de euros, ao invés dos 15 que inicialmente pretendia.

Referenciado pelo FC Porto, o defesa central João Victor desperta a atenção de outros clubes europeus mas, de acordo com a edição brasileira do portal "Goal", representantes do jogador do Corinthians terão viajado para Portugal para auscultar os representantes dos dragões.

Inicialmente, o "timão" apontava a 15 milhões de euros, verba que terá baixado para os 10 M€.