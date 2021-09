Contratos não colocam protagonismo no FC Porto em xeque: recorde alguns casos

Na hora de escolher quem vai a jogo, Sérgio Conceição não tem por hábito olhar à situação contratual dos jogadores. Casos semelhantes do passado dão força a Mbemba e Corona.

Fechada a janela de transferências, Mbemba, Corona, Diogo Costa e Fábio Vieira são os quatro nomes do FCPorto com ligação a expirar em 2022.

Se, no caso dos dois últimos, como O JOGO avançou, a renovação tratar-se-á de uma questão de simples resolução, as situações do defesa e do extremo inspiram outro tipo de abordagem, na tentativa de que não saiam a custo zero.