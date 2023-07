Contrato de cinco épocas à espera de Alan Varela no FC Porto

Médio argentino já conhece a duração do vínculo alinhavado pelo FC Porto, mas o Boca Juniors tenta esticar a corda até perto do valor da cláusula

Alan Varela é o nome do momento no que diz respeito ao mercado do FC Porto. O interesse dos dragões traduziu-se na apresentação de uma proposta ao Boca Juniors pelo médio-defensivo argentino, que, apurou O JOGO, tem um contrato de cinco temporadas - até 2028 - à espera na Invicta.

Primeira oferta dos dragões não correspondeu às pretensões do colosso de Buenos Aires, mas a venda de Varela mantém-se firme na agenda "xeneize". Negociações estão em andamento.

Essa foi, de resto, a informação transmitida ao jogador, que já foi contactado, através de um emissário, pelo clube azul e branco. No entanto, ainda não há fumo branco na operação, nomeadamente porque a primeira oferta portista não enche as medidas ao clube de Buenos Aires.

A cláusula de rescisão de Alan Varela fixa-se em 13,4 milhões de euros, valor que, com impostos associados, pode ascender aos 18 M€. Não é, porém, uma verba inegociável

Os cerca de oito milhões de dólares (aproximadamente 7,2 M€) por 90 por cento do passe colocados em cima da mesa pelo FC Porto, acrescidos de 15% de mais-valias futuras, estão distantes da cláusula de rescisão de Varela, cifrada em 13,4 M€, pelo que a vontade do Boca passa por esticar a corda de forma a aproximar-se dessa fasquia, até porque Alan, de 22 anos, é visto como um dos principais ativos do emblema da Bombonera.

Indiscutível no meio-campo do Boca Juniors, Alan Varela leva três dezenas de jogos oficiais realizados em 2023, nos quais anotou um golo. "Fechou" a época anterior com 42 encontros na carteira

A informação recolhida pelo nosso jornal indica que, em Buenos Aires, está um elemento mandatado pelos dragões, profundo conhecedor do mercado das pampas, a acompanhar as negociações e uma nova oferta deve ser apresentada em breve havendo a convicção, na Argentina, de que uma verba a rondar os 10 M€ poderá fechar o acordo.

O médio, de 22 anos, tem mais três anos de ligação ao Boca Juniors, o único clube que representou como profissional e onde cumpriu a formação. Se rumar ao FC Porto, tem à espera um vínculo de cinco temporadas, que será válido até 2028

Em simultâneo, e não obstante a mais do que provável recusa da proposta inicial dos dragões, a ideia "xeneize" passa por vender o internacional jovem argentino. Tanto assim é que o treinador do Boca Juniors, Jorge Almirón, já tratou de precaver a eventual saída de Alan Varela, pedindo a Jorman Campuzano, outro trinco, que se mantenha no histórico clube argentino após ter regressado de um ano de empréstimo ao Giresunspor.

Rumores: Alan Varela também já foi associado a Benfica e Newcastle

Currículo: internacional jovem pela Argentina, falta-lhe chegar à seleção A

Como O JOGO escreveu na edição de quinta-feira, a maratona negocial por Alan Varela está a ser tratada diretamente pela cúpula diretiva do Boca e, do lado do jogador, há abertura à mudança para o futebol europeu, ainda que este aguarde tranquilamente por desenvolvimentos. O FC Porto, por sua vez, promete insistir, uma vez que a sucessão de Uribe no miolo é dossiê prioritário e Varela encaixa no perfil idealizado por Sérgio Conceição.

Médio imune "à televisão e rádio"

Identificado como jogador de elevada margem de progressão, Alan Varela protagonizou vários rumores de mercado ao longo das últimas semanas. Recentemente, o médio foi questionado sobre o interesse de clubes europeus, mas adotou uma postura serena e focada nos objetivos do Boca Juniors.

"Estamos tranquilos, o que se fala na televisão e na rádio é falso, estamos juntos e a remar para o mesmo lado. Estamos focados no Boca. São coisas para os representantes resolverem. Não ligo a rumores", afirmou Varela ainda antes de o FC Porto entrar em cena de forma oficial. O Boca, refira-se, vai disputar os oitavos de final da Taça Libertadores no início de agosto. Resta saber se Alan ainda entrará nessas contas...