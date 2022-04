"Contratação do Sérgio Conceição? O presidente tem um feeling especial, foi brilhante"

ENTREVISTA - Numa década que ficou marcada pelo regresso de Sérgio Conceição ao clube, também há muito mérito do presidente, vinca o ex-presidente da MAG Matos Fernandes, que lembra o não ao penta do Benfica e o sucesso na formação.

Ao tricampeonato (2011-2013) seguiu-se uma espécie de travessia do deserto. Por isso, o regresso aos títulos, em 2018, deixou Pinto da Costa "radiante". José Manuel Matos Fernandes, que liderou a Mesa da Assembleia Geral (MAG) do FC Porto entre 2016 e 2020 e foi distinguido com dois Dragões de Ouro, fez um raio-X à quarta década de presidência do atual líder e até lembra um episódio curioso das últimas eleições...

Entre a Supertaça de 2013 e o título de campeão de 2018, o FC Porto atravessou uma seca de títulos. De que forma Pinto da Costa viveu esse período?

-O clube e o presidente estavam mal habituados, face à quantidade e qualidade dos títulos conquistados desde Viena [em 1987]. Foram umas pequenas tréguas, até porque os rivais se esforçaram e não se pode ganhar sempre [risos]! Não se pode dizer que o presidente vivesse momentos de particular felicidade nessa altura. Mas eu, que vi centenas de jogos ao seu lado, senti que ele metia a emotividade para dentro. Conseguia refrear as emoções, embora as manifestasse quando as coisas não corriam particularmente bem. A "neura" era terrível, mas, pelas funções que exerce, consegue manter a frieza. O que não queria dizer que, depois de uma derrota, passasse uma noite sossegada...