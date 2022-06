Continuidade de Vitinha em sério risco: há interessados que podem bater a cláusula

Médio tem sido falado nas reuniões que Jorge Mendes mantém com os grandes europeus. Cláusula (40 M€) deve ser batida. Se a intenção manifestada por alguns emblemas ingleses e espanhóis de pagar os 40 M€ se cumprir, os portistas pouco ou nada poderão fazer. Há um ano o Wolverhampton recusou pagar 20 M€...

A continuidade de Vitinha no FC Porto está em sério risco, na ressaca de uma temporada em cheio, com a estreia na principal Seleção Nacional pelo meio, que fez disparar a sua cotação no mercado e aumentou o interesse de vários dos principais clubes europeus.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, o nome do médio de 22 anos tem sido mencionado em reuniões que Jorge Mendes vai mantendo regularmente com emblemas de campeonatos mais endinheirados - na semana passada encontrou-se com o Manchester United e com o Barcelona, por exemplo - e a expectativa da sociedade azul e branca é que o valor da cláusula de rescisão, fixada nos 40 milhões de euros, venha mesmo a ser batida.