Contas do FC Porto 2019/20 aprovadas por unanimidade

Assembleia Geral do FC Porto realizou-se esta terça-feira no Estádio do Dragão

O FC Porto anunciou esta segunda-feira que as contas do exercício financeiro de 2019/20 foram "aprovadas em Assembleia Geral por unanimidade e aclamação." O clube recorda que a reunião magna realizou-se com um ano de atraso, face às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

A Assembleia Geral começou com um voto de pesar, apresentado pelo presidente da MAG, Lourenço Pinto, seguido de um minuto de silêncio em memória de Reinaldo Teles, dirigente portista falecido em novembro de 2020.

Coube ao vice-presidente e administrador com o pelouro financeiro, Fernando Gomes, apresentar o Relatório e Contas de 2019/20 - prejuízo na ordem dos 900 mil euros -, seguida da votação, na qual nenhum dos associados se absteve ou votou contra. Ou seja, as contas foram aprovadas por unanimidade e por aclamação.

"Terem-se deslocado até aqui é um motivo de grande satisfação e orgulho. Eu e a minha direção tudo faremos para resolver os muitos problemas que ainda temos, sempre com o pensamento em vós e sem esquecer o apoio aqui manifestado presencialmente. Daremos tudo, tudo, tudo pelo FC Porto", afirmou Pinto da Costa, citado pela comunicação do FC Porto.

Esta tarde, antes da Assembleia Geral, realizou-se uma reunião do Conselho Superior do FC Porto no interior do Estádio do Dragão.