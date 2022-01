Conselho Superior de Magistratura esclarece recusas de juízes em buscas ao FC Porto

De acordo com o Conselho Superior de Magistratura, não houve qualquer participação por parte do juiz Carlos Alexandre, ao contrário do que foi noticiado.

O Conselho Superior de Magistratura emitiu esta segunda-feira um comunicado em que esclarece as recentes notícias que avançavam com a recusa de três juízes em participar nas buscas ao FC Porto.

De acordo com o Conselho Superior de Magistratura, e ao contrário do que havia sido noticiado, o juiz Carlos Alexandre não fez também qualquer participação.

O comunicado do Conselho Superior de Magistratura:

"Relativamente às notícias divulgadas sobre a alegada recusa de três juízas do TIC do Porto para executarem buscas solicitadas pelo Juiz Carlos Alexandre, o Conselho Superior da Magistratura informa:



1 - Na sequência de comunicação do então Juiz Presidente da Comarca do Porto, sobre a necessidade da presença de dois juízes numa busca a realizar, entre outros, ao Futebol Clube do Porto, efetuou-se um sorteio, entre todos os Juízes daquele Tribunal (TIC).



2 - Previamente ao referido sorteio foi solicitada escusa apenas por uma Juíza, alegando relações pessoais com alguns dirigentes daquele Clube.



3 - Face à aludida escusa procedeu-se ao sorteio, entre os restantes Juízes, ficando duas Juízes adstritas às solicitadas buscas.



4 - Mais se informa que não existiu qualquer participação por parte do Juiz Carlos Alexandre a este CSM, tendo sido apenas dado conhecimento, como é habitual e se impunha."