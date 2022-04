Conselho de Disciplina suspende Luís Gonçalves por 68 dias

Castigo resultante dos acontecimentos do FC Porto-Sporting (2-2) da Liga Bwin, em fevereiro.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou uma suspensão de 68 dias a Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, na sequência dos acontecimentos do clássico com o Sporting, em fevereiro, referente ao campeonato.

Porém, de acordo com o acórdão do CD, na sanção aplicada ao dirigente portista já terá que ser tida em conta a

suspensão preventiva (20 dias) já cumprida. Ou seja, Gonçalves terá de cumprir, na prática, 48 dias de suspensão. Além de pagar 1910 euros de multa.

Na altura, foi instaurado um processo disciplinar a Luís Gonçalves, que poderá recorrer do castigo agora anunciado para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), à semelhança de Pepe.

Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, viu o processo ser arquivado.